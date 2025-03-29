Додайте цей продукт до гарячої води і ви забудете про нудоту та здуття живота

Якщо ви часто страждаєте від нудоти або дискомфорту в животі, імбир може стати вашим рятівником. Простий і ефективний спосіб - просто додавати його у воду. Як ця натуральна спеція може покращити самопочуття?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Harvard Health .

Як імбир впливає на самопочуття

Імбир варто додавати до гарячої води, щоб приготувати напій, який зменшить здуття живота та нудоту, одночасно допомагаючи боротися із запаленням.

Продукт сприяє ефективному травленню, а також полегшує нудоту. Він давно відомий як безпечний засіб від блювоти, особливо для тих, хто вагітний або проходить курс хіміотерапії.

Він містить сполуку під назвою гінгерол, яка сприяє процесу травлення. Продукт також можна використовувати для полегшення здуття живота.

Дослідження також показали, що вживання імбиру може допомогти полегшити біль і запалення, наприклад біль у м’язах, а також контролювати запалення, пов’язане з хворобою Крона та вовчаком. Імбир також містить антиоксиданти, які можуть допомогти уповільнити або запобігти пошкодженню клітин.

Як приготувати імбирний чай

Британський фонд серця рекомендує імбирний чай, як "корисний для серця гарячий напій". Його можна приготувати вдома свіжим, натерши або нарізавши невеликий шматочок очищеного кореня імбиру. Потім залити окропом і залишити настоюватися приблизно на 10 хвилин.

Імбирний чай також можна купити у вигляді чайних пакетиків. Він добре зберігається і може мати м’якший смак, ніж чай зі свіжого імбиру.

Дієтолог Кендіс О’Ніл розповіла, що корінь може бути корисним при менструальних болях і захворюваннях, пов’язаних з артритом.

Вона також сказала, що імбир може зіграти певну роль у стабілізації рівня цукру в крові.

О'Ніл запропонував зберігати свіжий імбир у морозилці, що дозволить зберігати його довше та використовувати, коли це буде потрібно.

Ви також можете придбати імбир у порошкоподібному, сухому або маринованому вигляді.