Ви щодня додаєте це у напої. Названо продукт, який викликає сильний голод

Пиття гарячих напоїв з цукром може викликати відчуття сильного голоду. Це впливає на рівень цукру в крові та обмін речовин, що може призвести до підвищеного апетиту. Варто знати, як уникнути раптових нападів голоду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Деталі дослідження

Часто рекомендується замінити ложку цукру на штучний підсолоджувач, щоб зменшити споживання калорій і запобігти карієсу. Але дослідження показують, що замінники цукру можуть посилити активність у частині мозку, відомої як гіпоталамус, що призводить до посилення голоду.

І на відміну від цукру, сукралоза не підвищує рівень певних гормонів у крові, які викликають відчуття ситості.

Автор дослідження доктор Кетлін Аланна Пейдж розповіла, що б лизько 75 учасників попросили випити напій, що містить сукралозу, цукор або воду, перш ніж пройти сканування мозку та аналізи крові. Все для того, щоб оцінити, наскільки вони відчувають голод.

Коли люди пили солодкий напій, рівень цукру в крові підвищувався, що призводило до вивільнення гормонів, які його регулювали. Тіло використовує ці гормони, щоб повідомити мозку, що ви спожили калорії, щоб зменшити почуття голоду.

"Сукралоза не мала такого ефекту, і відмінності в гормональних реакціях на сукралозу порівняно з цукром були ще більш вираженими в учасників з ожирінням", - додав експерт.

Які продукти не підвищують голод

Щоб уникнути раптових відчуттів голоду, варто обирати продукти, які підтримують стабільний рівень цукру в крові та забезпечують тривале відчуття ситості. До них належать:

білкові продукти - яйця, риба, курятина, тофу, які допомагають контролювати апетит

клітковина - овочі, бобові, цільнозернові продукти, які уповільнюють травлення

здорові жири - авокадо, горіхи, оливкова олія, що сприяють тривалому насиченню

складні вуглеводи - гречка, вівсянка, кіноа, які не викликають різких стрибків цукру в крові

Також важливо пити достатньо води та уникати продуктів із високим вмістом цукру й рафінованих вуглеводів, оскільки вони можуть спровокувати ще більший апетит.