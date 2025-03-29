Добавьте этот продукт в горячую воду и вы забудете о тошноте и вздутии живота

Если вы часто страдаете от тошноты или дискомфорта в животе, имбирь может стать вашим спасителем. Простой и эффективный способ - просто добавлять его в воду. Как эта натуральная специя может улучшить самочувствие?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Harvard Health .

Как имбирь влияет на самочувствие

Имбирь стоит добавлять в горячую воду, чтобы приготовить напиток, который уменьшит вздутие живота и тошноту, одновременно помогая бороться с воспалением.

Продукт способствует эффективному пищеварению, а также облегчает тошноту. Он давно известен как безопасное средство от рвоты, особенно для тех, кто беременный или проходит курс химиотерапии.

Он содержит соединение под названием гингерол, которое способствует процессу пищеварения. Продукт также можно использовать для облегчения вздутия живота.

Исследования также показали, что употребление имбиря может помочь облегчить боль и воспаление, например боль в мышцах, а также контролировать воспаление, связанное с болезнью Крона и волчанкой. Имбирь также содержит антиоксиданты, которые могут помочь замедлить или предотвратить повреждение клеток.

Как приготовить имбирный чай

Британский фонд сердца рекомендует имбирный чай, как "полезный для сердца горячий напиток". Его можно приготовить дома свежим, натерев или нарезав небольшой кусочек очищенного корня имбиря. Затем залить кипятком и оставить настаиваться примерно на 10 минут.

Имбирный чай также можно купить в виде чайных пакетиков. Он хорошо хранится и может иметь более мягкий вкус, чем чай из свежего имбиря.

Диетолог Кэндис О'Нил рассказала, что корень может быть полезен при менструальных болях и заболеваниях, связанных с артритом.

Она также сказала, что имбирь может сыграть определенную роль в стабилизации уровня сахара в крови.

О'Нил предложил хранить свежий имбирь в морозилке, что позволит хранить его дольше и использовать, когда это потребуется.

Вы также можете приобрести имбирь в порошкообразном, сухом или маринованном виде.