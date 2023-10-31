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Додайте один інгредієнт. Клопотенко розкрив секрет ідеальних пишних оладок

Як приготувати пишні оладки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Солодкі оладки - це ідеальна страва для сніданку, однак їх приготувати виходить не в кожної господині. Правильно приготовані оладки повинні бути пишними та в міру солодкими. Для цього спробуйте додати один нестандартний інгредієнт.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Євгена Клопотенка розповідає, як приготувати ідеальні пишні оладки.

Що нам знадобиться

Інгредієнти

  • 250 грамів пшеничного борошна
  • 10 грамів пресованих дріжджів
  • 250 мілілітрів молока
  • одне яйце
  • дрібка солі
  • дві чайні ложки цукру
  • дві столових ложки соняшникової олії

За бажання ви також можете приготувати гарбузовий конфітюр. Для нього потрібно:

  • 500 грамів гарбуза
  • Один апельсин
  • 25 мілілітрів води
  • 200 грамів цукру
  • Чотири столових ложки соняшникової олії

Як готувати пишні оладки

Візьміть велику миску та висипте туди дріжджі, залийте їх молоком і розмішайте. Потім додайте яйце, збийте його та поступово починайте вводити борошно. Консистенція тіста повинна бути густою та однорідною. 

Не забудьте також про олію, цукор і сіль.

Тепер відставте тісто на 40 хвилин, накривши рушником.

Коли час спливе, змастіть пательню та ложку олією, щоб тісто не прилипало. Викладайте тісто по одній столовій ложці та смажте з кожного боку по кілька хвилин.

Щоб приготувати гарбузовий конфітюр, наріжте гарбуз дрібними кубиками та висипте в сотейник. Залийте його водою та олією, додайте цукор, натріть апельсинову цедру та варіть на повільному вогні 20 хвилин.

Коли все готово, поєднайте оладки з конфітюром і насолоджуйтеся. Смачного!

 

Раніше ми розповідали, як приготувати ніжну сирну запіканку з гарбузом.

Читайте також традиційний рецепт гарбузової каші з ідеальними пропорціями.

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приготування страволадкиЕвгений Клопотенко