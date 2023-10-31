Додайте один інгредієнт. Клопотенко розкрив секрет ідеальних пишних оладок

Солодкі оладки - це ідеальна страва для сніданку, однак їх приготувати виходить не в кожної господині. Правильно приготовані оладки повинні бути пишними та в міру солодкими. Для цього спробуйте додати один нестандартний інгредієнт.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Євгена Клопотенка розповідає, як приготувати ідеальні пишні оладки.
Інгредієнти
За бажання ви також можете приготувати гарбузовий конфітюр. Для нього потрібно:
Візьміть велику миску та висипте туди дріжджі, залийте їх молоком і розмішайте. Потім додайте яйце, збийте його та поступово починайте вводити борошно. Консистенція тіста повинна бути густою та однорідною.
Не забудьте також про олію, цукор і сіль.
Тепер відставте тісто на 40 хвилин, накривши рушником.
Коли час спливе, змастіть пательню та ложку олією, щоб тісто не прилипало. Викладайте тісто по одній столовій ложці та смажте з кожного боку по кілька хвилин.
Щоб приготувати гарбузовий конфітюр, наріжте гарбуз дрібними кубиками та висипте в сотейник. Залийте його водою та олією, додайте цукор, натріть апельсинову цедру та варіть на повільному вогні 20 хвилин.
Коли все готово, поєднайте оладки з конфітюром і насолоджуйтеся. Смачного!
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