Добавьте один ингредиент. Клопотенко раскрыл секрет идеальных пышных оладий

Что нам понадобится

Ингредиенты

250 граммов пшеничной муки

10 граммов прессованных дрожжей

250 миллилитров молока

одно яйцо

щепотка соли

две чайные ложки сахара

две столовые ложки подсолнечного масла

При желании вы также можете приготовить тыквенный конфитюр. Для него нужно:

500 граммов тыквы

один апельсин

25 миллилитров воды

200 граммов сахара

четыре столовых ложки подсолнечного масла

Как готовить пышные оладьи

Возьмите большую миску и высыпьте туда дрожжи, залейте их молоком и размешайте. Затем добавьте яйцо, взбейте и постепенно начинайте вводить муку. Консистенция теста должна быть густой и однородной.

Не забудьте также про подсолнечное масло, сахар и соль.

Теперь отставьте тесто на 40 минут, накрыв полотенцем.

Когда время пройдет, смажьте сковороду и ложку растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Выкладывайте тесто по одной столовой ложке и жарьте с каждой стороны по несколько минут.

Чтобы приготовить тыквенный конфитюр, нарежьте тыкву мелкими кубиками и высыпьте в сотейник. Залейте ее водой и растительным маслом, добавьте сахар, натрите апельсиновую цедру и варите на медленном огне 20 минут.

Когда все готово, соедините оладьи с конфитюром и наслаждайтесь. Приятного аппетита!