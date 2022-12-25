Не додавайте ці складники в кутю, щоб не зіпсувати її

З якої крупи готувати, а з якої – не можна

В деяких регіонах України варять кутю з жита, ячменю, пшениці, сочевиці, перловки чи рису. Зараз кутю варять навіть з булгуру - очищеної та подрібненої пшениці.

Проте все ж канонічним складником є цільні зерна пшениці.

Яку би крупу ви не обрали, в будь-якому разі, перед тим, як її варити, перевірте, чи не залежалась вона, чи не має затхлого запаху. Таке може трапитися, якщо довго зберігати крупи в поліетиленових пакетах.

Секрети смачної куті

Пшениця вариться довго, тож візьміть посуд з товстим дном, або зваріть її в мультиварці в довгочасовому режимі.

Крупа з м'яких сортів (озима пшениця) вариться 30-40 хвилин на слабкому вогні. А з твердих сортів (яра пшениця) зазвичай вариться довше, однак кутя з неї виходить більш розсипчаста.

Постійно мішати крупу не треба – лише раз, коли вона закипить.

Перед перетиранням маку обов’язково замочіть його на ніч у холодній воді, а потім відтисніть через марлю.

Щоб кутя не була дуже крутою, розведіть її кип’яченою водою або узваром.

Додавайте інгредієнти тільки після того, як кутя охолоне. Це можуть бути медовий сироп, мак, горіхи, сухофрукти.

В ідеалі додавати горіхи, мед, мак і сухофрукти варто перед подачею на стіл. Інакше пшениця може затверднути.

Дізнайтеся з відео нижче, як просто приготувати пшеницю для куті. Українська господиня радить замочити пшеницю на ніч в теплій воді. Потім поставити на вогонь і проварити 30 хвилин, а потім залишити на пару годин під кришкою. Далі знову проварити півгодини, вимкнути і залишити під кришкою. Пшениця буде ідеальною.