Не додавайте ці складники в кутю, щоб не зіпсувати її

Кутя – одна з найголовніших різдвяних страв, яку традиційно готують на Святвечір, напередодні Різдва. У кожному регіоні і на кожній кухні свої рецепти, але є деякі загальноприйняті правила готування, яких варто дотримуватися.
Як не зіпсувати кутю – читайте нижче в матеріалі Styler.
В деяких регіонах України варять кутю з жита, ячменю, пшениці, сочевиці, перловки чи рису. Зараз кутю варять навіть з булгуру - очищеної та подрібненої пшениці.
Проте все ж канонічним складником є цільні зерна пшениці.
Яку би крупу ви не обрали, в будь-якому разі, перед тим, як її варити, перевірте, чи не залежалась вона, чи не має затхлого запаху. Таке може трапитися, якщо довго зберігати крупи в поліетиленових пакетах.
Дізнайтеся з відео нижче, як просто приготувати пшеницю для куті. Українська господиня радить замочити пшеницю на ніч в теплій воді. Потім поставити на вогонь і проварити 30 хвилин, а потім залишити на пару годин під кришкою. Далі знову проварити півгодини, вимкнути і залишити під кришкою. Пшениця буде ідеальною.
Раніше ми писали, що суворо не можна робити на Різдво Христове.
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