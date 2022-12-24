Різдво Христове 25 грудня: що суворо заборонено робити, щоб не було біди

25 грудня Україна разом з багатьма країнами світу відсвяткує Різдво Христове за григоріанським календарем. Це одне з найважливіших церковних і народних свят, яке має багато традицій і звісно ж заборон.

Що можна і не можна робити - читайте в матеріалі Styler нижче.

Що не можна робити на Різдво

25 грудня не можна лаятися, з'ясовувати стосунки і сваритися. Особливо - робити це за святковим столом.

Не можна 25 грудня їсти до початку самої вечері.

Після Святої вечері (24 грудня) не можна прибирати страви зі столу до настання самого Різдва.

Не можна одягати старий одяг, а тим більше сідати за стіл у поношеному, брудному одязі. Така ж заборона стосується і одягу чорного кольору.

Не можна 25 грудня працювати, прибирати, прати, і тим паче - виносити сміття з дому.

Само собою не варто займатися рукоділлям - шиттям, вишиванням, в'язанням.

Не можна стригтися та голитися цього дня.

Під час підготовки до свята не можна скупитися і сильно економити.

Не варто відмовляти нужденним у допомозі.

Звісно ж не можна ворожити.

А також не варто проводити це світле свято на самоті.

Важливі традиції Різдва

У Різдвяний Святвечір 24 грудня проводять богослужіння, від заходу сонця і аж до світанку. Віряни в цей день дотримуються суворого різдвяного посту. Традиційно за ніч служать три літургії.

Різдво святкують як народження Слова від Бога Отця (вночі), народження Бога-Сина від Діви (на зорі) та народження Бога у у віруючій душі (вдень).

У минулому Різдво, як і Великдень, святкували протягом сорока днів, аж до Стрітення (15 лютого).

Увечері 24 грудня родині варто зібратися за святковим столом, аби скуштувати різдвяні страви та гарно провести час разом. Зазначимо, що за канонами, ця вечеря має бути пісною, адже Святвечір - останній день різдвяного посту (Адвенту).

Зазначимо, що синод Православної церкви України (ПЦУ) цьогоріч дозволив проводити богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня.

Також 25 грудня церква вшановує пам'ять священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.