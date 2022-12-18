Додаток "Повітряна тривога" заговорить голосом Люка Скайвокера: що відомо

"Англійську версію програми "Повітряна тривога" озвучив наш амбасадор, американський актор Марк Гемілл. Голос легендарного виконавця ролі Люка Скайвокера повідомлятиме про п'ять видів небезпеки: ракетний удар, артилерійський обстріл, вуличні бої, радіаційна та хімічна загроза", -.сказано у повідомленні.

Крім того, голосом Люка Скайвокера повідомлятиметься про скасування всіх видів тривоги. І Марк Гемілл додав до цього сповіщення знакові цитати з фільму "Зоряні війни".

У пуш-оповіщенні програми з'явився заклик підтримати Збройні сили України.

"Всі пожертвування, зроблені через додаток "Повітряна тривога", будуть переведені через United24 на закупівлю дронів для українських військових", - додали в United4.

Послухати, як звучатиме оповіщення голосом Люка Скайвокера, можна ось тут.

Раніше актор Марк Гемілл став амбасадором United24 та оголосив збір на нові RQ-35 Heidrun датського виробництва. 25 таких дронів з Данії прибули до України ще навесні, і вони чудово зарекомендували себе у бойових діях.

Це БПЛА від компанії Sky Watch, які літають зі швидкістю 60 км/год і передають відео на відстані 25 км. Військові відзначають, що це дрони прості у використанні та дуже надійні.

"Фільми вчать нас, що у найважчі часи, коли зло атакує добро, коли темрява нападає на світ, супергерої завжди приходять на допомогу. Але насправді все не так, як у кіно. Тут немає супергероїв у плащах, лицарів джедаїв, машин часу і чарівних паличок, натомість є мільйони людей, які виступають проти справжнього зла, і вони потребують реальної підтримки. Ми можемо допомогти їм і приєднатися до боротьби, навіть перебуваючи дуже далеко. Я закликаю підтримати хоробрих українців, які прямо зараз протистоять злу", - закликав Люк Скайвокер світову спільноту.