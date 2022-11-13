Гітару Пола Маккартні продали на аукціоні. Кошти підуть на підтримку України
На аукціоні Julien's в Нью-Йорку продали жовто-блакитні гітари Gibson, які належать славетним музикантам, у тому числі Полу Маккартні. Кошти від продажу інструментів підуть на допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аукціонний дім Julien's.
Майстри Gibson Luthiers випустили обмежену серію електрогітар Guitars For Peace Les Paul Custom, які спеціально пофарбовані у жовто-блакитні кольори українського прапора. Ці інструменти, що належали таким славетним музикантам, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та Rolling Stones, продали на аукціоні в суботу, 12 листопада.
За даними Julien's, наприклад, інструмент, з яким Маккартні виступив улітку, було продано за 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисячу доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів. Кошти від аукціону обсягом 100% підуть на поточні гуманітарні потреби народу України, а також на відновлення у країні музичних проєктів після закінчення війни Росії проти України.
Гітари підписані зірками-виконавцями, крім автографів, на них нанесено різніманітні малюнки - білі голуби з оливковими гілками, символ миру (peace).
На аукціоні також продавались книги з автографами Пола Маккартні, The Rolling Stones, Слеша, Фера Олвери з Maná, Найла Роджерса з Chic, Марка Нопфлера, Лзі Гейла, Марго Прайса, Алекса Лайфсона, Blossoms, The Fratellis, Kasabian, Madness, Мейсі Пітерса, Палома Фейта, "Шарлатани", "Вакцини", "Тойя", "Мій хімічний роман", актора Джейсона Момоа та ін.
Нещодавно на аукціоні в Лондоні пустили з молотка унікальний Rolls-Royce Андрія Данилка - модель Silver Shadow 1974 року випуску, який раніше належала Фредді Мерк'юрі, вокалісту культового гурту Queen.
Крім того, з молотка пустив свій дуже рідкий спорткар відомий телеведучий Дмитро Комаров, аби допомогти захисникам України.
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