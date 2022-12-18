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Приложение "Воздушная тревога" заговорит голосом Люка Скайвокера: что известно

Люк Скайвокер будет сообщать украинцам о воздушной тревоге (facebook.com)
Автор: Анна Шиканова

В мобильном приложении "Воздушная тревога" появится голос актера Марка Гэмилла, который сыграл роль Люка Скайвокера в "Звездных войнах". Его голос будет звучать во всех оповещениях на английском языке.

Об этом сообщили на официальной странице United24 в Instagram.

"Английскую версию приложения "Воздушная тревога" озвучил наш амбассадор, американский актер Марк Гэмилл. Голос легендарного исполнителя роли Люка Скайвокера будет сообщать о пяти видах опасности: ракетный удар, артиллерийский обстрел, уличные бои, радиационная и химическая угроза", - сказано в сообщении.

Кроме того, голосом Люка Скайвокера будет сообщаться об отмене всех видов тревоги. И Марк Гэмилл добавил к этому оповещению знаковые цитаты из фильма "Звездные войны".

В пуш-оповещении приложения появился призыв поддержать Вооруженные силы Украины.

"Все пожертвования, сделанные через приложение "Воздушная тревога" будут переведены через United24 на закупку дронов для украинских военных", - добавили в United4.

Послушать, как будет звучать оповещение голосом Люка Скайвокера можно вот тут.

Ранее актер Марк Гэмилл стал амбассадором United24 и объявил сбор на новые RQ-35 Heidrun датского производства. 25 таких дронов из Дании прибыли в Украину еще весной, и они отлично зарекомендовали себя в боевых действиях.

Это БПЛА от компании Sky Watch, которые летают со скоростью 60 км/в час и передают видео на расстоянии 25 км. Военные отмечают, что это дроны просты в использовании и очень надежны.

"Фильмы учат нас, что в самые трудные времена, когда зло атакует добро, когда тьма нападает на свет, супергерои всегда приходят на помощь. Но в реальности все не так, как в кино. Здесь нет супергероев в плащах, рыцарей джедаев, машин времени и волшебных палочек, зато есть миллионы людей, выступающих против настоящего зла, и они нуждаются в реальной поддержке. Мы можем помочь им и присоединиться к борьбе, даже находясь очень далеко. Я призываю поддержать храбрых украинцев, которые прямо сейчас противостоят злу", - призвал Люк Скайвокер мировое сообщество.

Кстати, ранее мы писали о том, что Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными.

А еще рассказывали о том, деньги от продажи гитары Пола Маккартни передадут Украине.

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