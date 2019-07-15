Дочка Зеленського святкує 15-річчя: яскраві фото іменинниці

Олена Зеленська привітала дочку з днем народження (колаж: РБК-Україна)

Олена Зеленська показала нове фото з дочкою

Дочка Володимира та Олени Зеленських сьогодні, 15 липня, святкує день народження. Мама іменинниці зворушливо привітала Олександру з 15-річчям, опублікувавши в Instagram їх спільне фото. Кілька фактів про іменинницю, і фото дочки президента України в матеріалі Styler.

Зазначимо, що подружжя виховує двох дітей - дочку Сашу, яка народилася в 2004 році, та сина Кирила 2013 року народження.

"Найкраща дівчинка на землі, з Днем народження! 15 років, як ти вчиш мене бути мамою! Люблю тебе!" - написала перша леді.

Олена Зеленська привітала дочку з днем народження (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олександра Зеленська в цьому році закінчила 8-й клас елітної Новопечерської школи, яка відкрилася в 2014 році на території ЖК "Новопечерські Липки" по вулиці Драгомирова.

Вартість навчання у цій школі коливається від 10 до 12 тис. доларів на рік. У вартість навчання входить планшет та всі необхідні підручники і дидактичні матеріали, шкільна форма від відомого українського дизайнера Лілії Пустовіт, спортивна форма, дворазове харчування, відвідування творчих гуртків і спортивних секцій, щорічний медичний огляд.

Володимир Зеленський з сім'єю (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Одного разу Саша Зеленська взяла участь у "Розсміши коміка", що, судячи з реакції Володимира Зеленського, стало сюрпризом для її тата.

Тоді вона розповіла, що займається малюванням, вокалом, а також відвідує спортивні секції - тайський бокс і теніс.

Олександра Зеленська (відео: YouTube/Розсміши коміка)

Володимир Зеленський якось зворушливо розповідав про музичні здібності Саші.

"От Саша грає на фортепіано. Я їй кажу, що, не вивчивши нот, грати вона не зможе, а вона сідає і на слух відтворює почуту мелодію", - зізнавався Зеленський в інтерв'ю.

Дочка Володимира Зеленського святкує день народження (фото: соцмережі)

Дочка Володимира Зеленського святкує день народження (фото: соцмережі)

Користувачі мережі приєдналися до привітань і побажали всього найкращого Олександрі Зеленській.

Олена, Ви дійсно найкраща перша леді! Цей статус створений саме для Вас.

З днем народження вашу донечку!

Чудовий стан - бути мамою. З Вашої родини потрібно брати приклад!

Приєднуюсь до кожного слова вітання!

Всього самого найкращого і виконання задуманого!

Дочка Володимира Зеленського святкує день народження (скрін: instagram.com)

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі разом зі своєю командою з Офісу президента України. Глава держави відвідав пляж 13 липня і вирішив особисто перевірити температуру води в Чорному морі.

Також повідомлялося, що автомобіль з кортежу президента України потрапив у ДТП під Мелітополем з автобусом, в якому їхали діти.