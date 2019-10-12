Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление

Анастасия Заворотнюк, как сообщают российские СМИ, больна раком головного мозга. По данным крупных издательств, актриса находится на грани комы и уже один раз во время лечения в Москве в нее впадала. Многие издания спекулируют на заболевании артистки, поэтому Анна Заворотнюк, старшая дочь актрисы, сделала официальное заявление под одной из публикаций в социальной сети Instagram.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает "хайповать" на состоянии здоровья артистки, передает "РИА Новости". Девушка ответила одной из пользовательниц Instagram с ником anusha_sergeevna в комментариях к посту, который в настоящее время удален. В сети появился скриншот с ответом.

"Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам неинтересен хайп", — подчеркнула она.

Заворотнюк больна раком - официальное заявление дочери актрисы (скриншот: instagram.com)

По словам девушки, семья в первую очередь желает спокойной и счастливой жизни матери, "остальное — неважно".

Напомним, что недавно в Instagram актрисы семья поблагодарила за поддержку близких, которые создали аккаунт, который помогал артистке противостоять фейкам и травле в СМИ.

"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграм-аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали", - написала семья в соцсети.

К сожалению, аккаунт в поддержку актрисы не удалось разблокировать.