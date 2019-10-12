Дочка Заворотнюк зробила офіційну заяву

Анастасія Заворотнюк, як повідомляють російські ЗМІ, хвора на рак головного мозку. За даними великих видавництв, актриса перебуває на межі коми і вже один раз під час лікування в Москві в неї впадала. Багато видань спекулюють на захворюванні артистки, тому Анна Заворотнюк, старша дочка актриси, зробила офіційну заяву під однією з публікацій в соціальній мережі Instagram.

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк Анна розповіла, що сім'я не спілкується з журналістами, так як не бажає "хайпувати" на стані здоров'я артистки, передає "РИА Новости". Дівчина відповіла одній з користувачок Instagram з ніком anusha_sergeevna в коментарях до посту, який в даний час видалено. У мережі з'явився скріншот з відповіддю.

"Ми не виходимо на зв'язок з журналістами і не з'являємося в ефірах федеральних каналів, тому що нам нецікавий хайп", — підкреслила вона.

Заворотнюк хвора на рак - офіційну заяву дочки актриси (скріншот: instagram.com)

За словами дівчини, сім'я в першу чергу бажає спокійного і щасливого життя матері, "решта — неважливо".

Нагадаємо, що нещодавно в Instagram актриси сім'я подякувала за підтримку близьким, які створили аккаунт, який допомагав артистці протистояти фейкам і цькування в ЗМІ.

"Від імені всієї нашої родини хочемо висловити величезну подяку друзям, які проявили ініціативу щодо створення аккаунта проти брехні і цькування в ЗМІ! Але, на жаль, Instagram-аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокували", - написала сім'я в соцмережі.

На жаль, аккаунт в підтримку актриси не вдалося розблокувати.