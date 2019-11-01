Дочь все видела: Ани Лорак откровенно рассказала о скандалах с бывшем мужем

Популярная украинская певица Ани Лорак рассказала о непростых отношениях со своим бывшим мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Артистка отметила, что перед разводом Мурат стал неподобающе к ней относиться. Об этом сообщает журнал ОК!

Певица сетует, что сильно была разочарована в близком человеке, с которым она прожила 14 лет и родила прекрасную девочку Софию. У нее был выбор простить своего супруга или начать жизнь заново с чистого листа, и она выбрала второй вариант.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Каролина отметила, что в тот момент ушла от мужа потому что считала, что она заслуживает большего. При этом она рассказала, что сначала делала все возможное чтобы спасти брак, но потом поняла, что их 8-летняя дочь постоянно была свидетелем их семейных ссор. Тогда она решила поставить точку в этих отношениях.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Она объяснила дочери, что у взрослых так происходят, когда они сначала живут вместе, но потом они не совпадают в каких-то важных вещах и расстаются.

Лорак вспоминает, что Мурат практически не участвовал в воспитании их дочери, и она все время проводила с мамой.

"Папа был как гость на празднике — сегодня он так и продолжает появляться", - заявила певица.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась стальным прессом на итальянском острове Сицилия.