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Лазарев расставил точки над і в отношениях с Ани Лорак

STYLERПерсоны    27.10.2019 - 16:58
Лазарев расставил точки над і в отношениях с Ани Лорак
Ани Лорак и Сергей Лазарев (коллаж РБК-Украина)

Ани Лорак и Сергей Лазарев состоят исключительно в дружеских отношениях

Артисты Ани Лорак и Сергей Лазарев неоднократно обвинялись в сокрытии романтических отношений от общественности. На 1 апреля артисты даже пошутили, что в действительности являются парой, но сейчас четко обозначили границы своих отношений для поклонников. На своих страницах в социальной сети Instagram и Ани Лорак, и Сергей Лазарев опубликовали снимки с вечера Игоря Крутого в Нью-Йорке, где поставили хэштеги, подтверждающие их дружбу.

"Шлем вам всем большой привет из Нью-Йорка с вечери Игоря Крутого!)) с Ани Лорак #СергейЛазарев #АниЛорак #Дружба", - написал на своей странице в подписи к совместному снимку с певицей российский певец.

Лазарев расставил точки над і в отношениях с Ани Лорак

Лазарев передал привет с вечера Игоря Крутого (скриншот: instagram.com/lazarevsergey)

Лазарев расставил точки над і в отношениях с Ани Лорак

Сергей Лазарев и Ани Лорак (фото: instagram.com/lazarevsergey)

При этом украинская певица решила опубликовать другой снимок, без участия Сергея Лазарева, однако также указала хэштег #друзья.

"Однажды в Америке. #musical #TinaTurner #friends #newyork #positive #music", - написала артистка в подписи к снимку с Филиппом Киркоровым, Димитрисом Контопулосом и Илиасом Кокотосом.

Лазарев расставил точки над і в отношениях с Ани Лорак

Ани Лорак о визите в Америку (скриншот: instagram.com/anilorak)

Лазарев расставил точки над і в отношениях с Ани Лорак

Ани Лорак, Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос и Илиас Кокотос (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе пришли на получение ежегодной премии MuzTV. Артистка поделилась коротким роликом, на котором видно, что Сергей Лазарев сидит рядом с дочерью украинской певицы и крепко держит ее за руку во время объявления победителя. В этот вечер артистка забрала награду в номинации "Лучше концертное шоу". Это спровоцировало слухи о том, что артисты состоят в романтических отношениях.

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Новости Украины Ани ЛоракСергей Лазаревроман
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