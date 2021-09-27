Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, рассказала поклонникам о ее самочувствии. Девушка уверяет, что звездная мама чувствует себя хорошо.
Об этом она рассказала в Instagram-сториз, когда отвечала на вопросы подписчиков.
"Она боец, все будет хорошо", - отметила девушка.
Ее также спросили, может ли она опубликовать совместное фото с матерью, на что она ответила, что не будет этого делать.
"Совместное фото мы не выложим. Для чего это?" - написала Анна.
Скриншот с Instagram
Болезнь Анастасии Заворотнюк
В сентябре 2019 года стало известно, что российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в очень тяжелом состоянии. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" врачи обнаружили злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.
Сначала близкие актрисы не комментировали ее состояние, и только через месяц подтвердили, что она проходит лечение. СМИ писали, что Заворотнюк находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но родственники опровергли это.
Напомним, Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с журналистами.
Ранее дочь Заворотнюк Анна откровенно рассказала о своей болезни и призналась, что боится операции.