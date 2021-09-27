Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, рассказала поклонникам о ее самочувствии. Девушка уверяет, что звездная мама чувствует себя хорошо.

Об этом она рассказала в Instagram-сториз , когда отвечала на вопросы подписчиков.

"Она боец, все будет хорошо", - отметила девушка.

Ее также спросили, может ли она опубликовать совместное фото с матерью, на что она ответила, что не будет этого делать.

"Совместное фото мы не выложим. Для чего это?" - написала Анна.

Скриншот с Instagram

Болезнь Анастасии Заворотнюк

В сентябре 2019 года стало известно, что российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в очень тяжелом состоянии. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" врачи обнаружили злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

Сначала близкие актрисы не комментировали ее состояние, и только через месяц подтвердили, что она проходит лечение. СМИ писали, что Заворотнюк находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но родственники опровергли это.