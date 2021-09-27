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Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла про самопочуття матері

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Росія, Понеділок 27 вересня 2021 18:46
Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла про самопочуття матері Фото: Анна Заворотнюк (instagram.com/anna_zavorotnyuk)
Автор: Роман Мирончук

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологією, розповіла шанувальникам про її самопочуття. Дівчина запевняє, що зіркова мама почуває себе добре.

Про це вона розповіла в Instagram-сторіз, коли відповідала на запитання підписників.

"Вона боєць, все буде добре", - зазначила дівчина.

Її також запитали, чи може вона опублікувати спільне фото з матір'ю, на що вона відповіла, що не буде цього робити.

"Спільне фото ми не викладемо. Для чого це?"- написала Анна.

Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла про самопочуття матері

Скріншот з Instagram

Хвороба Анастасії Заворотнюк

У вересні 2019 року стало відомо, що російська актриса Анастасія Заворотнюк потрапила в реанімацію в дуже важкому стані. У зірки серіалу "Моя прекрасна няня" лікарі виявили злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

Спочатку близькі актриси не коментували її стан, і тільки через місяць підтвердили, що вона проходить лікування. ЗМІ писали, що Заворотнюк знаходиться в комі і підключена до апарату штучної вентиляції легенів, але родичі спростували це.

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час вийшла на зв'язок з журналістами.

Раніше дочка Заворотнюк Анна відверто розповіла про свою хворобу і зізналася, що боїться операції.

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Шоу-бізнес Анастасия Заворотнюк
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