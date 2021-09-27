Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла про самопочуття матері
Дочка актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологією, розповіла шанувальникам про її самопочуття. Дівчина запевняє, що зіркова мама почуває себе добре.
Про це вона розповіла в Instagram-сторіз, коли відповідала на запитання підписників.
"Вона боєць, все буде добре", - зазначила дівчина.
Її також запитали, чи може вона опублікувати спільне фото з матір'ю, на що вона відповіла, що не буде цього робити.
"Спільне фото ми не викладемо. Для чого це?"- написала Анна.
Скріншот з Instagram
Хвороба Анастасії Заворотнюк
У вересні 2019 року стало відомо, що російська актриса Анастасія Заворотнюк потрапила в реанімацію в дуже важкому стані. У зірки серіалу "Моя прекрасна няня" лікарі виявили злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.
Спочатку близькі актриси не коментували її стан, і тільки через місяць підтвердили, що вона проходить лікування. ЗМІ писали, що Заворотнюк знаходиться в комі і підключена до апарату штучної вентиляції легенів, але родичі спростували це.
Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час вийшла на зв'язок з журналістами.
Раніше дочка Заворотнюк Анна відверто розповіла про свою хворобу і зізналася, що боїться операції.