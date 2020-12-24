Дочка Кернеса має квартиру в Києві і живе з мамою в Лондоні: що відомо про 11-річну Софію

Геннадій Кернес (фото: instagram/gepard59)

Дочка Геннадія Кернеса Софія разом зі своєю мамою Ольгою Муравицькою не змогла приїхати на похорон батька у Харків, оскільки Велику Британію, де вони проживають, закрили на карантин.

Про це розповіли бабуся і дідусь 11-річної дівчинки, йдеться в сюжеті ТСН.

У Лондоні єдина дочка померлого мера Харкова виявилася, тому, що цього хотів сам Кернес.

Зазначається, що у Софійки з татом були прекрасні стосунки

Востаннє вони бачилися ще навесні, проте спілкувалися телефоном щодня.

Про дочку Кернеса стало відомо широкій громадськості в день похорону політика 23 грудня, після розповіді друга харківського мера Павла Фукса, а до цього про дівчинку знав тільки обмежене коло осіб.

За словами бізнесмена, Геннадій Адольфович шалено любив дівчинку, і просто не хотів, щоб вони його бачила хворим. Також він зазначив, що Софія - просто копія батька, причому і зовні, і за характером.

Дочка Кернеса Софія разом з мамою Ольгою Муравицькою (фото: скріншот з відео)

Мама дівчинки - 41-річна Ольга Муравицька живе на дві країни: у Британії та в Україні. Вона є співвласницею елітних магазинів дитячого одягу в Києві та Харкові.

З Кернесом вона познайомилася в Харкові, а зараз живе в Лондоні з чоловіком, від якого також має дитину.

Ольга Муравицька (фото: facebook.com/muravitskaya.olga)

Також стало відомо, що 5 років тому дівчинка стала власницею трикімнатної квартири в Києві в елітному ЖК "Новопечерські Липки".

Повідомляється, що після смерті Кернеса вдова харківського мера Оксана Гайсинська переписала Ользі Муравицькій свою частину магазину дитячого японського одягу в Києві, співвласницею якого та була ще на початку грудня.

Відео: Дочка Кернеса Софія живе в Лондоні та володіє квартирою в Києві

Раніше повідомлялося, що дружина Кернеса дала останнє обіцянку своєму чоловікові.