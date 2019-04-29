Добрый знак: Епифаний сделал историческое заявление

Митрополит Епифаний заявил, что Патриаршее послание на украинском языке, которое произнесли на Фанаре во время пасхального богослужения 28 апреля, является уважением к Поместной украинской православной церкви и добрым знаком для всех украинцев.

Напомним, на Пасху в этом году украинский язык впервые прозвучал на богослужении на Фанаре.

"Это хороший знак, что свидетельствует о правильности нашего с вами пути к Богу" - заявил Епифаний.

Епифаний сделал заявление о ПЦУ (twitter.com/Epifaniy)

Напомним, накануне Пасхи Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал о том, что украинцам стоит жертвовать на храм, но от чистой души.

Ранее Епифаний рассказал, как выбор следующего президента скажется на развитии Православной церкви Украины.

Также мы писали о том, что митрополит Епифаний выступил за создание глобального Национального пантеона памяти с собором и музейным комплексом в честь героев, которые отдали свои жизни, защищая Украину.