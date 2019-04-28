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Патриаршее послание на Фанаре впервые произнесли на украинском языке

Новости » Общество    28.04.2019 - 23:34
Патриаршее послание на Фанаре впервые произнесли на украинском языке
Иллюстративное фото (twitter.com/andrii_sybiha)

Богослужение проводилось в честь Пасхи

Во время пасхального богослужения на Фанаре 28 апреля Патриаршее послание произнесли на украинском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

Он отметил, что послание на украинском языке произносили впервые.

"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносили также украинской языке - еще год назад это казалось недостижимым! Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!", - написал посол.

 

Отметим, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. 6 января Варфоломей передал предстоятелю новообразованной Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию.

РБК-Украина писало, что Вселенский Патриарх Варфоломей, поздравляя Владимира Зеленского с победой на выборах, благословил продолжение реформ в Украине и отметил, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины.

Ранее глава Православной церкви митрополит Епифаний заявил, что после выборов в Украине нет никаких рисков отзыва томоса об автокефалии. Епифаний отметил, что до потери томоса не может привести даже смена государственного курса Украины.

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