Добрий знак: Епіфаній зробив історичну заяву

Митрополит Епіфаній заявив, що Патріарше послання українською мовою, яке виголосили на Фанарі під час великоднього богослужіння 28 квітня, є повагою до Помісної української православної церкви та добрим знаком для всіх українців.

Нагадаємо, на цьогорічний Великдень українська мова вперше прозвучала на богослужінні на Фанарі.

"Це добрий знак, що свідчить про правильність нашого з вами шляху до Бога" - заявив Епіфаній.

Епіфаній зробив заяву про ПЦУ (twitter.com/Epifaniy)

Нагадаємо, напередодні Великодня Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів про те, що українцям варто жертвувати на храм, але від чистої душі.

Раніше Епіфаній розповів, як вибір наступного президента позначиться на розвитку Православної церкви України.

Також ми писали про те, що митрополит Епіфаній виступив за створення глобального Національного пантеону пам'яті з собором і музейним комплексом в честь героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну.