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Епифаний: Украине стоит создать Национальный пантеон героев

Новости » Общество    03.04.2019 - 20:44
Епифаний: Украине стоит создать Национальный пантеон героев
Фото: митрополит Епифаний (pomisna.info)

Во время встречи речь также шла и о необходимости установления единой даты чествования всех погибших

Погибшие герои Украины заслужили почтения памяти о них. Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ПЦУ.

По словам Епифания, Украине стоит брать за пример практику других стран, в частности Польши, которая в течение последних нескольких десятилетий провела серьезную работу по увековечению памяти о национальных героях.

"Стена памяти" - это временная мера. В Украине следует создать глобальный Национальный пантеон памяти с собором и музейным комплексом, ведь память и молитва - это неразрывные вещи. Для павших молитва является важной, без нее память будет не полной", - отметил он.

Как отмечается, митрополит Епифаний вместе с участниками инициативной группы "Стена памяти" обсудили вопросы обновления памятных конструкций, размещенных на стенах Златоверхой обители и содержат изображения воинов-героев, которые отдали свои жизни, защищая Украину. Во время встречи речь также шла и о необходимости установления единой даты чествования всех погибших за независимость Украины.

Напомним, 28 марта президент Петр Порошенко подписал указ "О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка". 

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