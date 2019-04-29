Добрий знак: Епіфаній зробив історичну заяву

Епіфаній зробив заяву про ПЦУ (митрополит Епіфаній, фото: РБК-Україна)

Епіфаній відзначив українську мову, яка звучала на Фанарі 28 квітня

Митрополит Епіфаній заявив, що Патріарше послання українською мовою, яке виголосили на Фанарі під час великоднього богослужіння 28 квітня, є повагою до Помісної української православної церкви та добрим знаком для всіх українців.

Нагадаємо, на цьогорічний Великдень українська мова вперше прозвучала на богослужінні на Фанарі.

"Це добрий знак, що свідчить про правильність нашого з вами шляху до Бога" - заявив Епіфаній.

Звучання Великоднього послання Вселенського Патріарха українською – це повага до Помісної Української Православної Церкви, до всіх українців, які стали на шлях об’єднання в єдиній Церкві. Це добрий знак, що свідчить про правильність нашого з вами шляху до Бога. https://t.co/HL3GouCgHg — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) April 29, 2019

Епіфаній зробив заяву про ПЦУ (twitter.com/Epifaniy)

Нагадаємо, напередодні Великодня Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів про те, що українцям варто жертвувати на храм, але від чистої душі.

Раніше Епіфаній розповів, як вибір наступного президента позначиться на розвитку Православної церкви України.

Також ми писали про те, що митрополит Епіфаній виступив за створення глобального Національного пантеону пам'яті з собором і музейним комплексом в честь героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну.