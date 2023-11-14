Воин ВСУ спас из растяжки "боевого украинского сокола": трогательное видео

Военный Вооруженных Сил Украины на фронте спас птицу. В частности, животное повисло на растяжке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Силы обороны юга Украины.

Как воин спас птицу

На видео видно, что боец заметил несчастную птицу, висевшую без сознания на растяжке. Человек осторожно освободил птицу из опасности, а затем отнес ее в блиндаж и выходил.

Боец буквально заставлял его пить воду, и уже через некоторое время птица уже активно летала блиндажем.

Спасенной птицей оказалась сойка обыкновенная. Однако, военный в шутку называет ее "боевым украинским соколом" и "своим крестником".

"Во Всемирный день доброты воины на юге спасли волшебную птицу… Добро спасет мир, потому что оно заложено в человеческой природе. Следовательно, творить добро может каждый", - говорится в сообщении.

Также под видео отметила, что у людей, делающих добрые дела каждый день, лучший иммунитет, и они меньше болеют. Врачи объясняют это повышением уровня лимфоцитов и расширением кровеносных сосудов, что улучшает работу сердца. Кроме того, фиксируется повышение уровня серотонина и эндорфинов, которые помогают быстрее справляться со стрессом.

Что известно об сойке

Сойка обычная - лесная птица семьи вороновых. В Украине оседлый, кочевой вид.

Сойка преимущественно обитатель лесов, селится во всех его типах, предпочитая старые деревья. Также ее можно встретить в посадках и старых парках.

Осенью птица охотится на ос. Когда созревают желуди, сойка запасает их на зиму. Набрав их полный клюв, она улетает как можно дальше от дуба и прячет под мох, опавшие листья или хвою.

Сойка обыкновенная (фото: wikipedia)