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Копеечное средство, которое поможет остановить выпадение и истончение волос

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Среда 26 января 2022 19:00
Копеечное средство, которое поможет остановить выпадение и истончение волос Фото: Как восстановить волосы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Волосы могут редеть и сыпаться по разным причинам: стресс, гормональные сбои, заболевания, просто с возрастом. Но помочь справиться с проблемой можно.

Об этом пишет сайт Quora.

По словам экспертов, обычный лук помогает в росте волос и сводит к минимуму их выпадение и истончение.

Лук очень хорошо питает волосяные фолликулы и помогает восстановить утраченные питательные вещества в коже головы. Он богат серой, которая, как известно, сводит к минимуму ломкость и истончение.

Он обладает мощными антибактериальными свойствами и помогает бороться с инфекциями кожи головы.

Этот овощ придает волосам здоровый блеск, который при регулярном использовании может стать постоянным.

Как приготовить чудо-средство

Для приготовления лукового средства вам понадобится от 4 до 6 луковиц и лимон.

Очистите лук и нарежьте его небольшими кусочками. Затем измельчите его, предварительно профильтровав и добавив в луковый сок лимон и хорошо перемешайте.

Возьмите небольшой кусочек ваты и окуните его в луковый сок. Затем слегка нанесите луковый сок ватным тампоном на волосы.

После нанесения лукового сока на кожу головы, расчешите волосы. Через 30 минут после нанесения вымойте голову.

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