Додайте в шампунь цей дешевий компонент і ви забудете про часте миття голови
Багатьом з нас знайома ситуація, коли вранці виходиш з дому з ідеально чистим розкішним волоссям, а вже до вечора не знаєш, куди їх подіти і як заколоти, адже від об'єму не залишилося і сліду. Але рішення є, потрібно просто додати в шампунь недорогий засіб.
Про це пише Podpravda.
Особливо актуально це взимку з усіма цими шапками, шарфами, капюшонами. Через це голову доводиться мити кожен день. Це не тільки шкодить волоссю, але і просто дорого.
Що додати в шампунь
Експерти кажуть, що в шампунь досить додати трохи харчової соди. Перемішайте засіб і вимийте цією сумішшю голову.
Так ваше волосся довше будуть залишатися чистими і свіжими навіть під шапкою.
Секрет в тому, що шампунь з додаванням соди краще очищає волосся, робить їх трохи більш об'ємним, в результаті воно не так швидко брудняться навіть під шапкою.
Це важливо
Але запам'ятайте, що мити голову з содою часто не можна, так як сода досить агресивна для шкіри голови і волосся.
Вона досить сильно підсушує волосся, порушує PH-баланс, тому потрібно мити голову з содою не частіше 2-3 разів на місяць.
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