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Додайте в шампунь цей дешевий компонент і ви забудете про часте миття голови

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Понеділок 21 лютого 2022 17:15
Додайте в шампунь цей дешевий компонент і ви забудете про часте миття голови Фото: Як уникнути щоденного миття волосся (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Багатьом з нас знайома ситуація, коли вранці виходиш з дому з ідеально чистим розкішним волоссям, а вже до вечора не знаєш, куди їх подіти і як заколоти, адже від об'єму не залишилося і сліду. Але рішення є, потрібно просто додати в шампунь недорогий засіб.

Про це пише Podpravda.

Особливо актуально це взимку з усіма цими шапками, шарфами, капюшонами. Через це голову доводиться мити кожен день. Це не тільки шкодить волоссю, але і просто дорого.

Що додати в шампунь

Експерти кажуть, що в шампунь досить додати трохи харчової соди. Перемішайте засіб і вимийте цією сумішшю голову.

Так ваше волосся довше будуть залишатися чистими і свіжими навіть під шапкою.

Секрет в тому, що шампунь з додаванням соди краще очищає волосся, робить їх трохи більш об'ємним, в результаті воно не так швидко брудняться навіть під шапкою.

Це важливо

Але запам'ятайте, що мити голову з содою часто не можна, так як сода досить агресивна для шкіри голови і волосся.

Вона досить сильно підсушує волосся, порушує PH-баланс, тому потрібно мити голову з содою не частіше 2-3 разів на місяць.

Раніше ми писали про копійчаний засіб, який допоможе зупинити витончення і випадання волосся.

Також повідомлялося, чому не можна виривати сиве волосся, і як вирішити проблему без фарбування.

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