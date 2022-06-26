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Окна будут такими чистыми, будто их нет: французский способ мытья стекол

Новина українською →
Воскресенье 26 июня 2022 14:28
Окна будут такими чистыми, будто их нет: французский способ мытья стекол Фото: Как вымыть окна до блеска французским способом (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Говорят, что французы любят все натуральное, в том числе и когда убирают свои дома. Чтобы не применять "химию" для мытья окон, они часто пользуются подручными кухонными средствами.

Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler.

Говорят, такой способ поможет отмыть окна настолько качественно, что вы можете подумаете, будто их вообще нет.

Как пишет Merciplus, лучшее средство для мытья стекол - обычный уксус.

Литр такой жидкости украинцам обойдется в около 20 гривен, что значительно дешевле специальных средств для мытья стекол.

Как приготовить смесь

Возьмите 3/4 части горячей воды и 1/4 - уксуса. То есть три стакана воды и один стакан средства поможет отмыть все окна в доме.

Лучше заниматься такой уборкой, когда на улице тепло, ведь дом надо будет проветрить от запаха уксуса.

Как правильно убирать таким раствором

Возьмите чистую тряпку, смочите ее полученной смесью и проведите ею по поверхности окна.

Не нужно сильно давить, ведь эффективность уксуса должна позволить вам мыть окна без лишних усилий. Если пятно является особенно устойчивым, нужно обработать несколько раз, чтобы оно немного "размокло".

После того, как стекло будет вытерто жидкостью, нужно взять сухую и мягкую ткань и насухо протереть стекло до блеска.

Ранее мы писали, какие привычки притягивают в дом беды и нищету.

Также эксперты рассказали про средство для очистки труб, которое будет эффективнее любого "крота".

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