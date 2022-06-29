Додайте трохи солі в пральну машину і результат вас здивує: французький спосіб прання

В пральну машину треба час від часу додавати трохи солі, аби техніка прослужила довше, а білизна була свіжою та чистою. Такий спосіб використовують французькі господарі та господині.

Використання солі допоможе провести так зване "глибоке очищення" пральної машини.

Цей економічний та екологічний інгредієнт має багато переваг. Дійсно, сіль вбиває бактерії та грибки, усуває вапняний наліт, залишки бруду, які залишаються прикріпленими до стін.

Крупна сіль також прибирає неприємні запахи всередині машини.

Як правильно почистити машину сіллю

Помістіть в барабан жменю крупної солі;

Потім запустіть машину з циклом 90 градусів (без білизни).

Таке очищення бажано проводити хоча б раз на місяць.

Коли точно треба чистити

Якщо ви помітили, що ваша білизна не завжди гарно пахне після прання, її час чистити. Адже з алишки бруду з одягу, шкарпеток і взуття повністю не усуваються.

Крім крупної солі, для чищення пральної машини можна використовувати й інші натуральні продукти: