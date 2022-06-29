ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Додайте трохи солі в пральну машину і результат вас здивує: французький спосіб прання

Новость на русском →
Середа 29 червня 2022 16:10
Додайте трохи солі в пральну машину і результат вас здивує: французький спосіб прання Колаж РБК-Україна: Навіщо додавати сіль в пральну машину
Автор: Світлана Мащенко

В пральну машину треба час від часу додавати трохи солі, аби техніка прослужила довше, а білизна була свіжою та чистою. Такий спосіб використовують французькі господарі та господині.

Про це пише видання Maison Travaux.

Використання солі допоможе провести так зване "глибоке очищення" пральної машини.

Цей економічний та екологічний інгредієнт має багато переваг. Дійсно, сіль вбиває бактерії та грибки, усуває вапняний наліт, залишки бруду, які залишаються прикріпленими до стін.

Крупна сіль також прибирає неприємні запахи всередині машини.

Як правильно почистити машину сіллю

  • Помістіть в барабан жменю крупної солі;
  • Потім запустіть машину з циклом 90 градусів (без білизни).

Таке очищення бажано проводити хоча б раз на місяць.

Коли точно треба чистити

Якщо ви помітили, що ваша білизна не завжди гарно пахне після прання, її час чистити. Адже залишки бруду з одягу, шкарпеток і взуття повністю не усуваються.

Крім крупної солі, для чищення пральної машини можна використовувати й інші натуральні продукти:

  • Оцет. Налийте в барабан 1 л оцту, потім запустіть цикл при 90 градусах без навантаження.
  • Сода. Насипте чашку харчової соди в барабан, а потім запустіть цикл при 90 градусах.

Раніше ми писали, як помити вікна підручними засобами так, ніби їх взагалі нема.

Також експерти з прибирання розповіли, навіщо додавати сіль в унітаз.

Читайте РБК-Україна в Google News
стирка
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя