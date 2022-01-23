Вот зачем нужно сыпать соль в унитаз: хитрость, проверенная нашими бабушками
Еще наши бабушки знали про хитрость, которую они часто проделывали с унитазом. Они добавляли в воду для слива обычную поваренную соль, и получали невероятный результат.
Об этом пишут Belnovosti.
Зачем это делать и как часто
Засыпать стакан соли в унитаз нужно, когда в доме старые трубы и из них исходит неприятный запах.
Оказывается, хлорид натрия работает как дезинфектор. Он поглощает жир, устраняет влагу и нейтрализует запахи.
Если же унитаз слишком грязный и из труб исходит страшная вонь, то такую чистку следует проводить каждый день в течение недели.
Затем достаточно лишь раз в месяц засыпать в унитаз ложку соли.
Сколько соли нужно взять, и как правильно добавлять
Залейте соль кипятком, оставьте в сливном отверстии на 15 минут, а потом спустите воду.
Соль также можно засыпать и в раковины, когда случился засор.
Но помните! Соль заливать кипятком нельзя в фаянсовую и фарфоровую сантехнику, так как высокие температуры такая сантехника не переносит.
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