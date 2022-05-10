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Добавьте к картофелю эти ингредиенты и получите идеальные деруны

Фото: Как приготовить идеальные деруны (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Рецепт дерунов, как и борща, у каждого кулинара свой. Тем не менее есть базовый набор компонентов, а также некоторые хитрости, которые сделают ваши картофельные оладьи сочными, ароматными и очень аппетитными.

Как сделать ваши деруны идеально вкусными, читайте ниже в нашем материале Styler.

Правильные деруны должны быть с хрустящей корочкой, золотистым цветом, насыщенным вкусом и ароматом.

По классическому рецепту к оладьям добавляют два базовых ингредиента: картофель и лук. Приправляют это солью и по желанию перцем и жарят.

Некоторые считают нужным добавлять еще яйца, муку, или же одно из двух.

Предлагаем разнообразить блюдо сыром и чесноком

Процесс приготовления будет похож на классический.

Возьмите 8-10 картофелин, почистите, потрите на мелкую терку. Отожмите массу от лишнего сока и добавьте к ней 100 г натертого сыра. Измельчите чеснок и добавьте туда же.

Добавьте к полученной массе яйцо, соль, перец.

Тщательно все перемешайте и выпекайте на раскаленной сковородке с обеих сторон до золотистой корочки.

Чтобы корочка была хрустящей, выкладывайте на тарелку деруны отдельно - не друг на друга. Лучше всего картофельные оладьи смакуют теплыми и со сметаной!

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