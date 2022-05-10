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Додайте до картоплі ці інгредієнти і отримаєте ідеальні деруни

Фото: Як приготувати ідеальні деруни (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Рецепт дерунів, як і борщу, у кожного кулінара свій. Тим не менш є базовий набір компонентів, а також деякі хитрощі, які зроблять ваші картопляні оладки соковитими, ароматними і дуже апетитними.

Як зробити ваші деруни ідеально смачними - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Правильні деруни мають бути з хрусткою скоринкою, золотавим кольором, насиченим смаком і ароматом.

За класичним рецептом до оладок додають два базові інгредієнти: картоплю та цибулю. Приправляють це сіллю і за бажанням перцем і смажать.

Дехто вважає за потрібне додавати ще яйця, борошно, або ж одне з двох.

Пропонуємо врізноманітнити страву сиром та часником

Процес приготування буде схожий на класичний.

Візьміть 8-10 картоплин, почистіть, потріть на дрібну терку. Відіжміть масу від зайвого соку й додайте до неї 100 г натертого сиру. Подрібніть часник і додайте туди ж.

Додайте до отриманої маси яйце, сіль, перець.

Ретельно все перемішайте й випікайте на розпеченій сковорідці з обох боків до золотавої скоринки.

Аби скоринка була хрумкою, викладайте на тарілку деруни окремо - не один на одного. Найкраще картопляні оладки смакують теплими і зі сметаною!

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