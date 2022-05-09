Украинские вергуны на сковороде: бюджетная выпечка на кефире за 20 минут
Скриншот: Вергуны на сковороде
Украинские вергуны из теста на основе кефире готовятся очень быстро. Тесто обжаривается на сковородке и обваливается в сахарной пудре - идеальная выпечка к чаю готова!
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Кефир или йогурт теплый или комнатной температуры - 200 г
- Сахар - 60-80 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Соль - щепотка
- Яйцо - 1 шт.
- Мука +/- 330 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Сахарная пудра
Такими будут наши вергуны во время готовки:
Пошаговое приготовление
- Перемешайте муку с содой. Добавьте кефир с остальными ингредиентами.
- Замесите мягкое тесто. При необходимости добавьте еще муки.
- Округлите тесто, накройте миской и оставьте на 10 минут, чтобы тесто отдохнуло.
- Разделите тесто на 2 части. Одну часть накройте миской, чтобы тесто не подсыхало.
- Раскатайте тесто, нарежьте его на ромбики. Сделайте надрез по центру ромбика и заверните один край через надрез.
- Разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте вергуны с обеих сторон до румяности.
- Обваляйте в сахарной пудре. Наши вергуны готовы!
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