До Дня Києва: Зібров потужно оновив пісню "Хрещатик" і презентував кліп з оркестром

Зібров представив оновлену версію "Хрещатика"

У новому варіанті пісні слова та сенси змінені, нині Зібров співає: "Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати". Саме так артист виконує цей трек з початку повномасштабної війни, але до цього він не оновлював запис і зробив це вперше.

Цю композицію було створено ще у 1994 році. Музику писав сам Зібров, а текст робив Герой України Юрій Рибчинський. Пісня швидко стала популярною, за цей час вийшло чимало її версій.



На своїй сторінці в Instagram Зібров звернувся до киян та привітав їх з Днем міста. Артист виклав щемливий допис.

"Київ - це джерело давніх легенд і культурного багатства. Він мужньо витримав багато подій, бачив людей, які творили історію України. Нехай місто каштанів завжди буде для вас джерелом натхнення, мирним містом, де здійснюються мрії, і де серце наповнюється любов’ю до рідного краю", - написав співак.

Як реагує мережа

Нова версія пісні сподобалася мережі. У коментарях під відео юзери пишуть: