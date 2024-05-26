"Історично Київ був геть не зеленим". Коли і як каштан став символом столиці

Київ називають містом каштанів й не дарма, адже майже 1 мільйон цих дерев росте у столиці. А його листя навіть колись було зображене на гербі міста. Насправді ж каштани у Києві з'явились не так вже й давно.

Коли і як з'явились каштани у Києві

"Каштани - це не наші історичні київські дерева. Відомо, що походять вони з Індії. Звідти їх завезли до Європи, а з Європи вони потрапили вже до нас. Перші каштани почали саджати у наших монастирях. У Голосіївській пустині та у Києво-Печерській лаврі ще наприкінці XVIII століття", - розповідає Тетяна.

Вона додає, що побутує цікава легенда-байка, повʼязана із розплануванням та прокладанням в Києві бульвару, який зараз називається іменем Тараса Шевченка.

"У 30-х роках ХІХ століття генерал-губернатором Києва був Дмитро Бібіков. Саме він завіз до Києва каштани з Балкан. Їх висадили вздовж бульвару, тоді той мав назву Університетський. Але за легендою вони не сподобались імператору Миколі І, тому їх за одну ніч викопали й викинули. А на їх місці посадили пірамідальні тополі, які ростуть тут і зараз", - каже Литвин.

Втім, є буденніша версія цієї події - каштани висадили, але вони погано прийнялися, тому їх викорчували. Усі дерева розібрали по дворах кияни, і поступово каштан став символом міста.

Рожеві каштани у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка (фото: Facebook/Valentyna Zhytanska)

Цікаві факти про київські каштани

У Києві встановлені пам'ятники каштану - маленька бронзова фігурка від проекту "Шукай", що знаходиться біля парадного входу до КМДА, а також є памʼятник каштану у Маріїнському парку. Також у радянський час гілка каштана була на гербі Києва замість архангела Михаїла.

"Історично наш Київ був геть не зеленим. Усі наші кручі насправді лисі. Дерева на них почали саджати вже за часи Російської імперії, щоб було менше зсувів ґрунтів. Також Київ дуже озеленили у радянський час. Але це було зроблено штучно", - додає екскурсовод.

Точно підрахувати кількість каштанів у Києві навряд чи вдасться. Раніше КМДА заявляла, що у столиці є близько одного мільйона цих дерев, а ще пів століття тому їх було майже два мільйони.

Також невідомо, де росте найстаріший каштан. Столична легенда твердить, що у Китаївській пустині росте 350-річне дерево, яке висадив сам Петро Могила.

Там дійсно є дуже старий і великий каштан, але нема жодних доказів, що йому понад три століття.

Пам'ятник каштану біля КМДА (фото: yuliabevzenko.com)