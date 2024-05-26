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Ко Дню Киева: Зибров мощно обновил песню "Хрещатик" и презентовал клип с оркестром

Артист сменил важную строчку (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Полина Иваненко

Народный артист Украины Павел Зибров ко Дню Киева выпустил обновленную версию своей легендарной песни "Хрещатик", которую исполнил вместе с Военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), новая версия песни понравилась фанам.

Зибров представил обновленную версию "Хрещатика"

В новом варианте песни слова и смыслы изменены, ныне Зибров поет: "Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати". Именно так артист исполняет этот трек с начала полномасштабной войны, но до этого он не обновлял запись и сделал это впервые.

Эта композиция была создана еще в 1994 году. Музыку писал Зибров, а текст делал Герой Украины Юрий Рыбчинский. Песня быстро стала популярной, за это время вышло немало ее версий.


На своей странице в Instagram Зибров обратился к киевлянам и поздравил их с Днем города. Артист опубликовал щемящий пост.

"Киев - это источник древних легенд и культурного богатства. Он мужественно выдержал много событий, видел людей, творивших историю Украины. Пусть город каштанов всегда будет для вас источником вдохновения, мирным городом, где сбываются мечты, и где сердце наполняется любовью к родному краю", - написал певец.

Как реагирует сеть

Новая версия песни понравилась сети. В комментариях под видео пользователи пишут:

  • "Гордость за свою Украину, уверенность в Победе - только такие чувства от песни!"
  • "Большая песня о Большом городе от Великого певца!"
  • "Золотые усы Украины"
  • "Поздравляю! Подарок ко дню Киева! Спасибо!"
  • "Уже 30 лет исполняет свой суперхит "Хрещатик" легенда украинского шансона Павел Зибров!"

Кстати, ранее стало известно, когда и как каштан стал символом Киева.

Кроме того, недавно мы рассказывали, как выглядит красавица-жена Артема Довбика.

При создании материала были использованы источники: клип Зиброва на YouTube, его пост в Instagram.

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КиевПавел ЗибровХрещатик Звезды шоу-бизнеса