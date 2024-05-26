Ко Дню Киева: Зибров мощно обновил песню "Хрещатик" и презентовал клип с оркестром

Народный артист Украины Павел Зибров ко Дню Киева выпустил обновленную версию своей легендарной песни "Хрещатик", которую исполнил вместе с Военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), новая версия песни понравилась фанам.
В новом варианте песни слова и смыслы изменены, ныне Зибров поет: "Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати". Именно так артист исполняет этот трек с начала полномасштабной войны, но до этого он не обновлял запись и сделал это впервые.
Эта композиция была создана еще в 1994 году. Музыку писал Зибров, а текст делал Герой Украины Юрий Рыбчинский. Песня быстро стала популярной, за это время вышло немало ее версий.
На своей странице в Instagram Зибров обратился к киевлянам и поздравил их с Днем города. Артист опубликовал щемящий пост.
"Киев - это источник древних легенд и культурного богатства. Он мужественно выдержал много событий, видел людей, творивших историю Украины. Пусть город каштанов всегда будет для вас источником вдохновения, мирным городом, где сбываются мечты, и где сердце наполняется любовью к родному краю", - написал певец.
Новая версия песни понравилась сети. В комментариях под видео пользователи пишут:
Кстати, ранее стало известно, когда и как каштан стал символом Киева.
Кроме того, недавно мы рассказывали, как выглядит красавица-жена Артема Довбика.
При создании материала были использованы источники: клип Зиброва на YouTube, его пост в Instagram.