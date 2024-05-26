Ко Дню Киева: Зибров мощно обновил песню "Хрещатик" и презентовал клип с оркестром

Зибров представил обновленную версию "Хрещатика"

В новом варианте песни слова и смыслы изменены, ныне Зибров поет: "Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати". Именно так артист исполняет этот трек с начала полномасштабной войны, но до этого он не обновлял запись и сделал это впервые.

Эта композиция была создана еще в 1994 году. Музыку писал Зибров, а текст делал Герой Украины Юрий Рыбчинский. Песня быстро стала популярной, за это время вышло немало ее версий.



На своей странице в Instagram Зибров обратился к киевлянам и поздравил их с Днем города. Артист опубликовал щемящий пост.

"Киев - это источник древних легенд и культурного богатства. Он мужественно выдержал много событий, видел людей, творивших историю Украины. Пусть город каштанов всегда будет для вас источником вдохновения, мирным городом, где сбываются мечты, и где сердце наполняется любовью к родному краю", - написал певец.

Как реагирует сеть

Новая версия песни понравилась сети. В комментариях под видео пользователи пишут: