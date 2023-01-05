У Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб допомогли їй зняти каблучку: що вони зробили

У Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб вони допомогли їй зняти каблучку. Перстень дуже сильно здавив палець жінці й самостійно його зняти вона вже не могла.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області в Facebook .

Як рятувальники допомогли жінці

Інцидент стався ввечері 4 січня.

Зокрема, палець дніпрянки значно набряк і спроби самостійно зняти прикрасу виявилися марними.

Рятувальники виїхали, щоб допомогти жінці. За допомогою спеціального інструменту вони обережно розрізали каблучку та зняли її з пальця жінки.

У Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб допомогли зняти каблучку з пальця (facebook.com/MNSDNE)

Що робити, якщо каблучка застрягла на пальці

Зокрема, в першу чергу, якщо ви потрапили в таку ситуацію, необхідно:

Занурити руку у холодну воду або соляний розчин і набряк зменшиться;

Намазати палець чимось жирним: олія, вазелін або жирний крем. Каблучка має зіслизнути.

Можна спробувати зняти каблучку за допомогою нитки. Потрібно протягнути хвостик нитки під каблучку, залишок нитки обмотати 10-15 тугими витками навколо фаланги нижче каблучки. Після цього взяти хвостик і потягнути його до нігтя. Таким чином стягнути каблучку поступово за витками нитки.

Однак, у разі, якщо самостійно не вдалося вивільнити палець, у ДСНС радять звертатися до швидкої на або рятувальникам.