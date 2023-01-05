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В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли ей снять кольцо: что они сделали

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Днепр, Четверг 05 января 2023 16:28
В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли ей снять кольцо: что они сделали В Днепре спасатели помогли снять кольцо с руки (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы они помогли ей снять кольцо. Кольцо очень сильно сдавило палец женщине и самостоятельно его снять она уже не могла.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook.

Как спасатели помогли женщине

Инцидент произошел вечером 4 января.

В частности, палец днепрянки значительно отек и попытки самостоятельно снять украшение оказались напрасными.

Спасатели выехали, чтобы помочь женщине. С помощью специального инструмента они осторожно разрезали кольцо и сняли его с пальца женщины.

В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли ей снять кольцо: что они сделалиВ Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли снять кольцо с пальца (facebook.com/MNSDNE)

Что делать, если кольцо застряло на пальце

В частности, в первую очередь, если вы попали в такую ситуацию, необходимо:

  • Окунуть руку в холодную воду или соляной раствор и отек уменьшится;
  • Намазать палец чем-нибудь жирным: масло, вазелин или жирный крем. Кольцо должно соскользнуть.
  • Можно попытаться снять кольцо с помощью нити. Нужно протянуть хвостик нити под кольцо, остаток нити обмотать 10-15 тугими витками вокруг фаланги ниже кольца. После этого взять хвостик и потянуть его к ногтю. Таким образом стянуть кольцо постепенно за витками нити.

Однако, в случае, если самостоятельно не удалось высвободить палец, в ГСЧС советуют обращаться к скорой или спасателям.

Ранее мы сообщали, как узнать точный размер кольца без примерки.

Также мы писали, как ухаживать за кольцом, чтобы оно было чистым и блестящим на протяжении многих лет.

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