В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли ей снять кольцо: что они сделали
В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы они помогли ей снять кольцо. Кольцо очень сильно сдавило палец женщине и самостоятельно его снять она уже не могла.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook.
Как спасатели помогли женщине
Инцидент произошел вечером 4 января.
В частности, палец днепрянки значительно отек и попытки самостоятельно снять украшение оказались напрасными.
Спасатели выехали, чтобы помочь женщине. С помощью специального инструмента они осторожно разрезали кольцо и сняли его с пальца женщины.
В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли снять кольцо с пальца (facebook.com/MNSDNE)
Что делать, если кольцо застряло на пальце
В частности, в первую очередь, если вы попали в такую ситуацию, необходимо:
- Окунуть руку в холодную воду или соляной раствор и отек уменьшится;
- Намазать палец чем-нибудь жирным: масло, вазелин или жирный крем. Кольцо должно соскользнуть.
- Можно попытаться снять кольцо с помощью нити. Нужно протянуть хвостик нити под кольцо, остаток нити обмотать 10-15 тугими витками вокруг фаланги ниже кольца. После этого взять хвостик и потянуть его к ногтю. Таким образом стянуть кольцо постепенно за витками нити.
Однако, в случае, если самостоятельно не удалось высвободить палец, в ГСЧС советуют обращаться к скорой или спасателям.
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