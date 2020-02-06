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Днепряне оплатили похорон девочки, умершей из-за халатности родителей

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 12:42
Днепряне оплатили похорон девочки, умершей из-за халатности родителей
Под Днепром похоронили 16-летнюю Настю (Коллаж РБК-Украина)

Под Днепром люди за свой счет похоронили девочку из неблагополучной семьи

В поселке Мирный Днепропетровской области умерла от эпилепсии 16-летняя девочка Настя Кириченко. Девочка родилась в неблагополучной семье, где родителям было все равно на здоровье ребенка. Когда Настя умерла - самые близкие от нее отказались, сказав, что хоронить ребенка нет денег. Об этом рассказала в соцсети Ирина Соляник. Женщина не смогла остаться безучастной к горю ребенка и организовала в поселке сбор денег на похороны 16-летней девочки.

По словам женщины, в семье о Насте совершенно не заботились, за ней не было надлежащего ухода, а тем более лечения.

"В нашей поликлинике, узнав весь этот кошмар переполошились, но пока кроме шока и возмущения ничего не предприняли и вообще не знают, что делать. Я, узнав об этой трагедии решила известить общественность и совместными усилиями решениями помочь этому несчастному ребенку. Давайте не будем равнодушными", - писала Ирина Соляник в соцсети.

Девочку удалось похоронить по-человечески, так как неравнодушные жители поселка собрали деньги на погребение.

Днепряне оплатили похорон девочки, умершей из-за халатности родителейСкриншот поста (Facebook)

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