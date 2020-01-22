Плевок всем: в Виннице на помойку детского дома выбросили подарки от волонтеров

В Виннице на помойку выбросили игрушки и вещи сирот (Коллаж РБК-Украина)

Волонтеры обнаружили на помойке новые вещи, которые детям привезли к празднику

В Виннице разгорается скандал из-за вещей и игрушек, которые привезли волонтеры в детский дом. Возле дома ребенка "Малютка" благотворители обнаружили на помойке горы одежды и игрушек. Руководство детского дома утверждает, что выбросили испорченные и старые вещи, но волонтеры увидели там подарки, которые были привезены на новогодние праздники.

Как рассказала волонтер Виктория Бондарь, она обнаружила на помойке новенького Лунтика, которого привезла в детский дом всего неделю назад. Детали рассказали в сюжете ТСН.

Волонтеры сфотографировали горы детских вещей и игрушек на помойке возле детского дома в Виннице и разместили фото в социальных сетях. Люди, которые собирали вещи для сирот, опознали одежду и игрушки привезенные совсем недавно.

"Это такой плевок тем, кто приносит. Я понимаю – утилизация. Сжечь можно, много есть семей, которые вообще не могут позволить даже такую игрушку купить", - рассказала Виктория Бондарь. Винницкая активистка и волонтер уже два года помогает этому детскому дому и после шума в соцсетях пришла к помойке, чтобы забрать выброшенные вещи и отдать их кому-то другому. Но она не успела – после скандала вещи убрали, а остатки – сложили в баки.

Заместитель председателя Винницкой областной администрации Наталья Заболотная рассказала, что в мусор выбросили целые и хорошие вещи.

"Я фотографировала курточку, которую вытащила из той кучи, она абсолютно нормальная, на ней ни одной дырки нет. Много семей в области, которые бы с удовольствием получили такую курточку", - отметила чиновница.

В Виннице на помойку выбросили детские вещи и игрушки, которые волонтеры привезли для сирот

А вот руководство детского дома оправдывается, что в мусор ушли те вещи, которые были старые, испорченные и списанные. Детки всем обеспечены, а им часто приносят вещи, которые уже нельзя использовать.

"Они были старые, изношенные, глаз не было в этих игрушках, оторванные лапы, уши. Машинки приносят на пульте, колеса нет – все это складываем в мешки и выносим на помойку", - объяснила директор винницкого специализированного дома ребенка Надежда Андриевская. Она показала журналистам, что в детских комнатах много новых и дорогих игрушек, книг, конструкторов.

Педагоги говорят, что многие люди приносят просто хлам, так как считают, что сиротам все сойдет, так как они обделены. Медсестра детдома подтвердила, что одежду малышам приносят грязную, нестираную, с запахом.

В Госпотребслужбе добавили, что просто так принести б/у игрушки нельзя – должно быть лабораторное исследование и специальная обработка.

Чиновники пообещали разработать четкую инструкцию для волонтеров, в которой будет указано, что можно принести в приюты, а что – лучше выбросить.

Детской дом "Малютка" ждет наказание – сестру-хозяйку, которая отвечает за вещи и игрушки, просто уволят, а директору сделают выговор.