Дніпряни оплатили похорон дівчинки, яка померла через недбалість батьків

Під Дніпром поховали 16-річну Настю (Колаж РБК-Україна)

Під Дніпром люди за свій рахунок поховали дівчинку із неблагополучної сім'ї

В селищі Мирний Дніпропетровської області померла від епілепсії 16-річна дівчинка Настя Кириченко. Дівчинка народилася в неблагополучній родині, де батькам було все одно на здоров'я дитини. Коли Настя померла - найближчі від неї відмовилися, сказавши, що ховати дитину немає грошей. Про це розповіла у соцмережі Ірина Соляник. Жінка не змогла залишитися байдужою до горя дитини і організувала в селищі збір грошей на похорон 16-річної дівчинки.

За словами жінки, в родині про Настю зовсім не дбали, за нею не було належного догляду, а тим більше лікування.

"В нашій поліклініці, дізнавшись весь цей кошмар переполошилися, але поки крім шоку і обурення нічого не зробили і взагалі не знають, що робити. Я, дізнавшись про цю трагедію вирішила повідомити громадськість і спільними зусиллями рішеннями допомогти цій нещасній дитині. Давайте не будемо байдужими", - писала Ірина Соляник в соцмережі.

Дівчинку вдалося поховати по-людськи, адже небайдужі мешканці селища зібрали гроші на поховання.

Скріншот поста (Facebook)