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Под Днепром умер пожилой человек: тело неделю не забирали из квартиры

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 15:49
Под Днепром умер пожилой человек: тело неделю не забирали из квартиры
Коллаж (РБК-Украина)

В Днепропетровской области одинокий мужчина умер у себя в квартире, коммунальные службы бездействуют

В городе Желтые воды Днепропетровской области в квартире умер пожилой мужчина. Его смерть наступила 1 августа, но врачи скорой помощи отказались забирать тело в морг. Также не захотели это сделать полиция и коммунальные службы, пишут "Факты".

Соседям пришлось терпеть невыносимый запах, который распространился на всю округу, так как в квартире умершего не были закрыты окна.

"Обращения в мэрию тоже не помогли, там отговорились выходным. В доме 60 квартир и все их жители были вынуждены терпеть невыносимый запах, ведь окна квартиры умершего оказались открытыми настежь", - пишут в издании.

В соцсетях люди возмущаются данным фактом, но до сих пор неизвестно, кто понесет ответственность за доставку тела в морг.

Под Днепром умер пожилой человек: тело неделю не забирали из квартирыФото: Балкон пожилого погибшего мужчины (fakty.ua)

Как мы ранее писали, Наталья Фалион рассказала, как переживает потерю сына Виктора, который умер почти год назад. Об этом певица солистка ансамбля "Лисапетный батальон" поведала в интервью "Ранок з Україною".

Также мы сообщали, что умер один из старейших участников войны на Донбассе - 71-летний Владислав Бунецкий с позывным "Сивий". Украинского воина не стало в пятницу, 9 августа. 

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