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Під Дніпром помер літній чоловік: тіло тиждень не забирали з квартири

STYLERЖиття    12.08.2019 - 15:49
Під Дніпром помер літній чоловік: тіло тиждень не забирали з квартири
Колаж (РБК-Україна)

У Дніпропетровській області самотній чоловік помер у себе в квартирі, комунальні служби не діють

В місті Жовті води Дніпропетровської області в квартирі помер літній чоловік. Його смерть наступила 1 серпня, але лікарі швидкої допомоги відмовилися забирати тіло в морг. Також не захотіли це зробити поліція і комунальні служби, пишуть "Факти".

Сусідам довелося терпіти нестерпний запах, який поширився на всю округу, через те, що в квартирі померлого не були зачинені вікна.

"Звернення в мерію теж не допомогли, там відмовились вихідним. В будинку 60 квартир і всі їхні мешканці були змушені терпіти нестерпний запах, адже вікна квартири померлого виявилися відчиненими навстіж", - пишуть у виданні.

У соцмережах люди обурюються цим фактом, але досі невідомо, хто понесе відповідальність за доставку тіла в морг.

Під Дніпром помер літній чоловік: тіло тиждень не забирали з квартириФото: Балкон похилого загиблого чоловіка (fakty.ua)

Як ми раніше писали, Фаліон розповіла, як переживає втрату сина Віктора, який помер майже рік тому. Про це співачка, солістка ансамблю "Лисапетний батальйон" розповіла в інтерв'ю "Ранок з Україною".

Також ми повідомляли, що помер один з найстарших учасників війни на Донбасі - 71-річний Владислав Бунецкий з позивним "Сивий". Українського воїна не стало у п'ятницю, 9 серпня.

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