Під Дніпром помер літній чоловік: тіло тиждень не забирали з квартири

Колаж (РБК-Україна)

У Дніпропетровській області самотній чоловік помер у себе в квартирі, комунальні служби не діють

В місті Жовті води Дніпропетровської області в квартирі помер літній чоловік. Його смерть наступила 1 серпня, але лікарі швидкої допомоги відмовилися забирати тіло в морг. Також не захотіли це зробити поліція і комунальні служби, пишуть "Факти".

Сусідам довелося терпіти нестерпний запах, який поширився на всю округу, через те, що в квартирі померлого не були зачинені вікна.

"Звернення в мерію теж не допомогли, там відмовились вихідним. В будинку 60 квартир і всі їхні мешканці були змушені терпіти нестерпний запах, адже вікна квартири померлого виявилися відчиненими навстіж", - пишуть у виданні.

У соцмережах люди обурюються цим фактом, але досі невідомо, хто понесе відповідальність за доставку тіла в морг.

Фото: Балкон похилого загиблого чоловіка (fakty.ua)

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