Был в плену у боевиков: умер один из старейших украинских добровольцев

Умер участник АТО Владислав Бунецкий (фото: УНИАН)

Владислав Бунецкий был участником добровольческого корпуса "Правый сектор"

Умер один из старейших участников войны на Донбассе - 71-летний Владислав Бунецкий с позывным "Сивий". Украинского воина не стало в пятницу, 9 августа. Об этом сообщил Тарас Хмара, руководитель Львовского областного отделения "Правого сектора".

Владислав родился 3 августа 1948 года в городе Стрый на Львовщине. А когда ему было всего четыре месяца, семью будущего воина сослали в Сибирь. В Украину же им разрешили вернуться лишь в 1978 году.

В 1982 году он стал членом Союза политзаключенных Украины. В следующем году женился. Его избранница имела трех детей, а с мужем развелась, потому что тот плохо к ней относился. Вместе они были до 2005 года, пока Галина не умерла.

Умер участник АТО Владислав Бунецкий (скрин: facebook.com/tarashammer14)

"Мне скоро 69, и не могу сидеть дома и смотреть, как проклятый москаль топчет мою землю. Должен продолжать дело отца", - рассказывал Владислав в одном из интервью.

Отец воина в 1943-м году вступил в вступил в дивизию СС "Галичина". Военный говорил, что еще тогда отец понимал, что Советский Союз опаснее Германии".

Умер участник АТО Владислав Бунецкий (скрин: facebook.com/tarashammer14)

В 2014-го в соцсети познакомился с женщиной из Луганской области. Переехал к ней, поженились. Попал в плен к боевикам, из которого Владислава выкупила жена. Они переехали в Стрый. Тогда мужчина стал добровольцем "Правого сектора".

Владислав Бунецкий принимал участие в боевых действиях на Донбассе в 2016-2018 годах.

Умер участник АТО Владислав Бунецкий (скрин: facebook.com/tarashammer14)

Прощание с украинским героем пройдет 10 августа в 14:00 в Церкви Благовещения Пречистой Девы Марии, которая находится по адресу: г. Стрый, ул. Богдана Хмельницкого, 78.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины до объявления режима огня успели нанести серьезный удар по позициям боевиков на Донбассе.

Ранее мы сообщали о том, что в сеть слили данные "ихтамнетов" на Донбассе.