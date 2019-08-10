Не имею права раскисать: Наталья Фалион рассказала, как переживает потерю сына

Наталья Фалион (фото: ТРК "Украина")

Наталья Фалион дала советы тем людям, которых постигло большое горе

Наталья Фалион рассказала, как переживает потерю сына Виктора, который умер почти год назад. Об этом певица солистка ансамбля "Лисапетный батальон" поведала в интервью "Ранок з Україною".

Певица поделилась советами, как пережить большое горе - потерю родного человека, а также рассказала, как личная трагедия повлияла на ее творчество.

Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" - словно праздник для каждого украинца. Она успешная певица, имеет мужа, с которым воспитала троих детей, шестерых внуков. Однако у женщины на сердце огромный груз.

Наталья Фалион (фото: facebook.com)

"Я понемногу плачу каждый день. Ведь у меня умер сын, молодой, 36 лет. Еще года нет", - рассказала Наталья Фалион.

У Виктора просто остановилось сердце. Тогда для всех это стало шоком, ведь мужчина никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

"Веселый такой, и я, мама, не почувствовала. Поэтому, на мгновение я позволяю себе расслабиться, но потом я понимаю, что всегда на виду и не имею права раскисать, расслабляться", - рассказала исполнительница.

Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" поделилась своими советами, как пережить страшное горе и не сдаться.

"Надо себя перебороть. Если вас постигло большое горе - не замыкайтесь в себе!" - посоветовала артистка.

Лучшим лекарством, по мнению певицы, является общение с людьми и пребывание между ними.

Напомним, сын Натальи Фалион Виктор умер 29 октября 2018 года. Он вместе со своей мамой работал в "Лисапетном батальоне".

Виктор Фалион (фото: facebook.com)

Тем не менее, большая потеря изменила жизнь Натальи. Однако артистка старается не показывать свое горе.

"Внутри чуть больше болит, но не нужно чтобы об этом кто-то знал, и чтобы это видели. Люди хотят видеть праздник", - говорит Наталья.

"Я женщина-праздник, и я таким праздником останусь навсегда!" - поделилась артистка.

Тяжелая утрата открыла в Наталье новые, лирические, стороны творчества. В октябре, на годовщину смерти сына Виктора, женщина презентует песню, посвященную ему.

Наталья Фалион с Лисапетного батальона рассказала о потере сына (видео: YouYube/Канал Украина)

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