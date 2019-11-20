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Под Днепром разгорелся сепаратистский скандал: показывали пропаганду РФ

STYLERЖизнь    20.11.2019 - 10:29
Под Днепром разгорелся сепаратистский скандал: показывали пропаганду РФ
Под Днепром транслируют каналы "Новороссии" (Коллаж РБК-Украина)

Под Днепром по цифровому телевидению показывают сепаратистские каналы

В Днепропетровской области по цифровому телевидению Т2 транслируют сепаратисткие каналы из России и "Новороссии". Об этом на своей странице в Facebook сообщила Екатерина Чижик и призвала СБУ срочно обратить внимание на данный факт.

"Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы. Обращаюсь к гражданам Новомосковск, пгт. Черкасское, пгт. Гвардейское проверить, видите ли вы по своим цифровым тюнерам Т2 тридцать третьей и трехсотым каналы России и Новороссии - зафиксировать возможными для вас средствами и обратиться в Службу безопасности Украины на горячую линию", - написала Екатерина.

По словам женщины, пост должен считаться публичным обращением.

"Прошу провести проверку по указанным фактам и совершить действия реагирования, пост прошу считать публичным обращением", - написала Екатерина Чижик.

Под Днепром разгорелся сепаратистский скандал: показывали пропаганду РФПод Днепром разгорелся сепаратистский скандал: показывали пропаганду РФСкриншот поста (Екатерина Чижик Facebook)

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