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Під Дніпром розгорівся сепаратистський скандал: показували пропаганду РФ

STYLERЖиття    20.11.2019 - 10:29
Під Дніпром розгорівся сепаратистський скандал: показували пропаганду РФ
Під Дніпром транслюють канали "Новоросії" (Колаж РБК-Україна)

Під Дніпром по цифровому телебаченню показують сепаратистські канали

У Дніпропетровській області по цифровому телебаченню Т2 транслюють сепаратистські канали з Росії і "Новоросії". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Катерина Чижик і закликала СБУ терміново звернути увагу на даний факт.

"Це і є інформаційна капітуляція. Якщо ми припустимо зомбування громадян через ворожі канали. Звертаюся до громадян Новомосковськ, смт. Черкаське, смт. Гвардійське перевірити, чи бачите ви по своїм цифровим тюнерам Т2 тридцять третьої і трьохсотим канали Росії і Новоросії - зафіксувати можливими для вас засобами і звернутися в Службу безпеки України на гарячу лінію", - написала Катерина.

За словами жінки, пост повинен вважатися публічним зверненням.

"Прошу провести перевірку за вказаними фактами і вчинити дії реагування, пост прошу вважати публічним зверненням", - написала Катерина Чижик.

Під Дніпром розгорівся сепаратистський скандал: показували пропаганду РФПід Дніпром розгорівся сепаратистський скандал: показували пропаганду РФСкріншот поста (Катерина Чижик Facebook)

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