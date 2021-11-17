Под Днепром мужчина поймал гигантского толстолобика: таскал по водоему 30 минут

Опытный рыбак Владимир Макаренко рассказал, что сначала долго забрасывал маленькую наживку, на которую ему удалось поймать щуку. Но потом он решил сменить наживку на чуть большую и это дало результат.

Под Днепром рыбак поймал огромного толстолобика (фото: dp.informator.ua)

Мужчина рассказал, что удочка чуть не оборвалась. Он подсек ее и начался бой с гигантской рыбой, которая не хотела, чтобы ее вытащили из воды.

После 20-30 минут такой борьбы он все-таки одержал победу и 37 килограммовый толстолобик оказался на берегу. Длина рыбы составила 105 сантиметров.

Под Днепром рыбак поймал огромного толстолобика (фото: dp.informator.ua)

На радостях мужчина отдал соседним рыболовам щуку, которую ранее словил, и поехал показывать семье гигантского толстолобика.

Щука, которую Владимир отдал рыбакам (фото: dp.informator.ua)