Під Дніпром чоловік упіймав гігантського товстолобика: тягав водоймою 30 хвилин

Досвідчений рибалка Володимир Макаренко розповів, що спочатку довго закидав маленьку наживку, на яку йому вдалося зловити щуку. Але потім він вирішив змінити наживку на трохи більшу і це дало результат.

Під Дніпром рибалка зловив величезного товстолобика (фото: dp.informator.ua)

Чоловік розповів, що вудка мало не обірвалася. Він підсік її і почався бій з гігантською рибою, яка не хотіла, щоб її витягли з води.

Після 20-30 хвилин такої боротьби він все ж здобув перемогу і 37 кілограмовий товстолобик опинився на березі. Довжина риби склала 105 сантиметрів.

Під Дніпром рибалка зловив величезного товстолобика (фото: dp.informator.ua)

На радощах чоловік віддав сусіднім рибалкам щуку, яку раніше зловив, і поїхав показувати родині гігантського товстолобика.

Щука, яку Володимир віддав рибалкам (фото: dp.informator.ua)