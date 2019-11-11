Под Днепром маршрутчик спас жизнь беременной женщины

В Днепропетровской области водитель маршрутки совершил благородный поступок
Водитель маршрутки в Каменском Днепрпетровской области совершил благородный поступок и спас жизнь женщине, которая находилась в положении. Инцидент произошел на маршруте №11 на улице Кима 7 ноября. Мужчина увидел, что беременной пассажирке стало плохо и не дожидаясь приезда скорой помощи, отвез женщину в положении в больницу. Об этом сообщила сестра пассажирки Оксана Ткаченко на своей Facebook-странице.
"Хочу поблагодарить водителя 11-го маршрута, который в четверг, 7 ноября спас мою сестричку. Она беременная потеряла сознание в маршрутке возле садика по улице Кима и водитель, не дожидаясь скорой помощи, отвез ее в 7-ю больницу в приемное отделение. Спасибо вам за две спасенные жизни!!!" - написала Оксана Ткаченко.
По словам очевидцев, не растерялись и пассажиры. Особенно помог один мужчина, который всю дорогу поддерживал беременную женщину, пока маршрутчик старался поскорее доехать в больницу.
Пользователи сети выразили восхищение поступком мужчины в комментариях.
Скриншот комментариев (Facebook)