В Киеве поймали маршрутчика под кайфом: спасли много жизней (фото)

В Киеве маршрутчик под кайфом перевозил пассажиров (Фото: коллаж РБК-Украина)

Водитель маршрутки ранее уже попадался на езде в состоянии опьянения

В Киеве водитель маршрутки перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил замглавы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Маршрутчика задержали сотрудники отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции и доставили в учреждение здравоохранения, где врач-нарколог провел освидетельствование на состояние опьянения. Заключение было положительное.

Инцидент произошел в понедельник 28 октября. В утренний час пик правоохранители обратили на странную манеру езды водителя рейсового автобуса. После того, как в салон транспорта на остановке зашли около 15 пассажиров, инспекторы решили пообщаться с мужчиной за рулем.

"Проверяют документы - человек лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения. Но это не все. У него снова замечают явные признаки наркотического опьянения: расширенные зрачки глаз, которые не реагируют на свет, пальцы рук выражено дрожат", - говорится в публикации.

В Киеве маршрутчик под кайфом перевозил пассажиров (Фото: facebook.com/Bilosh)

Билошицкий рассказал, что патрульные задокументировали выявленные нарушения и составили на водителя протокол по ч.2 ст.130 (за повторное в течение года управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч.4 ст.126 (за управление транспортным средством лицом, лишенным такого права) КоАП.

Правоохранители подготовили письма к Укртрансбезопасности и Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА для реагирования в пределах их компетенции - принятия решения о лишении лицензии и расторжения договора по перевозке пассажиров по данному маршруту.

"Кто знает как бы завершилась поездка этого водителя, если бы его вовремя не остановили патрульные. Возможно, бдительность патрульных снова спасла много жизней", - отмечается в публикации

Также Билошицкий отметил, что такие случаи в сфере пассажирских перевозок не редкость, и недавно в Виннице произошла аналогичная ситуация.

Украинцев призвали также реагировать на подобные инциденты и при возникновении подозрений, что водитель находится под кайфом - сразу сообщать на спецлинию 102.

В Киеве задержали водителя маршрутки в состоянии наркотического опьянения (Фото: facebook.com/Bilosh)

"А перевозчикам хотел бы напомнить, что это не первый и не последний раз и, что они берут на себя ответственность за жизнь и здоровье людей! Надеюсь на более профессиональный подход к такому важному делу. Жизнь - высшая ценность, а не подвергайте себя и других опасности", - заключил Билошицкий.